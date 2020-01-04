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Vali Gürel'den muhtarlara ziyaret

Vali Fuat Gürel, Kurtuluş Mahallesi muhtarı Murat Ermiş, Üniversite Mahallesi muhtarı Adil Elieyioğlu ve Üniversite Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan halk eğitim kursunu ziyaret etti.

04.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:28 Vali Gürel'den muhtarlara ziyaret
Vali Fuat Gürel, Kurtuluş Mahallesi muhtarı Murat Ermiş, Üniversite Mahallesi muhtarı Adil Elieyioğlu ve Üniversite Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan halk eğitim kursunu ziyaret etti.
Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ile Kurtuluş Mahallesi muhtarı Murat Ermiş'i ziyaret eden Vali Gürel, muhtar Ermiş'ten mahallenin sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Daha sonra Üniversite Mahallesi muhtarı Adil Elieyioğlu'nu ziyaret eden Vali Gürel'e, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve bazı kurum müdürleri eşlik etti.
Muhtarlık ofisinde muhtar Elieyioğlu ile bir süre sohbet eden Gürel, mahallelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Son olarak Üniversite Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan dikiş kursunu ziyaret ederek yapılan ürünleri inceleyen Gürel, kursiyerlerle bir süre sohbet ederek, kurs hocalarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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