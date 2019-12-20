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Vali Gürel'den şehit ailelerine ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

20.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:26 Vali Gürel'den şehit ailelerine ziyaret
Valisi Fuat Gürel, ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Eşi Özlem Aras Gürel, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve Canan Sökmen ile birlikte Safranbolu ilçesinde Şehit Kemal Ünal'ın eşi Hatice Ünal ve Şehit Hüseyin Tüfekçi'nin annesi Hatice Tüfekçi'yi evlerinde ziyaret eden Vali Gürel, ailelerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Devletin ve milletin şehitlerin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini ifade eden Vali Gürel, "Canlarını vererek bu toprakları bizlere vatan yapan, devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakarlıklar gösteren aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz şehitlerimize, onların yakınlarına hizmetkar olmak bizim boynumuzun borcudur. Sizler aziz şehitlerimizin, devletimize ve bizlere emanetisiniz" dedi.

Her iki şehit ailesi ziyaretinde Şehit Kemal Ünal, Şehit Hüseyin Tüfekçi ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu ve dualar edildi. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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