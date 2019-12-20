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Vali Gürel'den şehit ailelerine ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu ilçesinde ikamet eden şehit Kemal Ünal'ın eşi Hatice Ünal ve şehit Hüseyin Tüfekçi'nin annesi Hatice Tüfekçi'yi evlerinde ziyaret etti.

20.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:08 Vali Gürel'den şehit ailelerine ziyaret
Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, ilçesinde ikamet eden şehit Kemal Ünal'ın eşi Hatice Ünal ve şehit Hüseyin Tüfekçi'nin annesi Hatice Tüfekçi'yi evlerinde ziyaret etti.
Vali Gürel, ziyarette yaptığı konuşmada, devletin ve milletin şehitlerin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini belirterek, "Canlarını vererek bu toprakları bizlere vatan yapan, devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakarlıklar gösteren aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz şehitlerimize, onların yakınlarına hizmetkar olmak bizim boynumuzun borcudur. Sizler aziz şehitlerimizin, devletimize ve bizlere emanetisiniz." dedi.
İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi.
Ziyaretlere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve eşi Canan Sökmen de katıldı.

Kemal Ünal, Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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