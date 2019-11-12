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Vali Gürel'den sporculara ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, Geçlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda sporcuları ziyaret etti.

12.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:33Vali Gürel'den sporculara ziyaret
Valisi Fuat Gürel, Geçlik ve İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda sporcuları ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel, 7 adet çok amaçlı salonu bünyesinde barındıran Çok Amaçlı Spor Salonunu ziyaret ederek, daha önce "Karabük'te Spor KARDEMİR ile Büyüyor" projesi kapsamında imzalanan protokole KARDEMİR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alımı yapılan spor malzemelerinin sporculara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin'den bilgi alırken, güreş, boks, judo, atletizim, voleybol, taekwando, cimnastik ve eskrim salonlarını ziyaret ederek, antrenörler ve sporcularla bir süre sohbet etti.

Tekvando Birliği (WTE) tarafından İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Erkekler K44 61 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Alican Özcan'ı tebrik ederek altın ile ödüllendiren Vali Gürel, sporcu ve antrenörü ile bir süre sohbet ederek başarılarının devamı diledi. - KARABÜK

Karabük, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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