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Vali Gürel'den Vergili'ye "geçmiş olsun" ziyareti

Karabük Valisi Fuat Gürel, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı dolayısıyla ameliyat olan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

23.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:04 Vali Gürel'den Vergili'ye
Valisi Fuat Gürel, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı dolayısıyla ameliyat olan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Geçirdiği ameliyat sonrası görevinin başına geçen Başkan Vergili'yi makamında ziyaret eden Vali Gürel, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vergili de ziyaretten dolayı teşekkür etti. Vergili, "Uzun süredir devam eden rahatsızlığım nedeniyle başarılı bir operasyon geçirerek çok şükür sağlığıma kavuştum. İlk günden itibaren desteklerini esirgemeyen sayın valimize, ilimiz cemiyet ve siyaset dünyasının temsilcilerine, doktorlarımıza ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan kadirşinas Karabüklü hemşehrilerime ayrı ayı teşekkür ediyorum. Ayrıca ziyaretleriyle bizleri onurlandıran sayın valimize de şükranlarımı arz ediyorum" dedi. - KARABÜK

Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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