Vali Gürel'den Yenice Ziyareti

Karabük
Valisi Fuat Gürel
, Yenice
ilçesine giderek çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Gürel, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma
Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Kuraş ve kurum müdürleri ile ilk ziyaretini Kaymakam Vekili Muhammed Evlice'ye yaptı. Kaymakamlık
önünde, Evlice, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı
, İl Genel Meclis üyeleri Ergün Özgün ve Mehmet Ören
, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz
Tiryaki ve ilçe müdürleri tarafından karşılanan Vali Gürel, daha sonra Yenice Devlet Hastanesini, bir mobilya tesisini ve şehit ailelerini ziyaret etti.
Yenice Belediyesi tarafından yapılan Ihlamur Teras'ta da incelemelerde bulunan Gürel, daha sonra ilçeden ayrıldı.
Jandarma,Fuat Gürel,Karabük,Yenice
15 Kasım 2018 Perşembe 17:55