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Vali Gürel'den Yörük köyüne ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, köyleri tanımak, çalışmaları ve sorunları yerinde görmek üzere başlattığı köy gezilerine devam ediyor.

28.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:08 Vali Gürel'den Yörük köyüne ziyaret
Valisi Fuat Gürel, köyleri tanımak, çalışmaları ve sorunları yerinde görmek üzere başlattığı köy gezilerine devam ediyor.

Kültür Bakanlığı tarafından 1997 yılında gerçek bir Türk-Türkmen köyü oluşu ve tarihi yapılarının görkemi nedeniyle koruma altına alınan ilçesine bağlı Yörük köyünü ziyaret eden Vali Gürel, Çökön Meydanı'nda Yörük Köyü Muhtarı İbrahim Sarı ve köy sakinleri tarafından karşılandı.

Köy kahvehanesinde ikram edilen çayı içerek Muhtar Sarı'dan köy hakkında bilgiler alan Vali Gürel, Tarihi Çamaşırhane ve Sipahioğlu Konağını gezdi.

Yörük köyü ziyaretinde Vali Fuat Gürel'e, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mustafa Sucu eşlik etti. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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