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Vali Gürel halk pazarındaki tedbirleri denetledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, her hafta cuma günleri kurulan halk pazarındaki tedbirleri denetledi.

10.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:36
Vali Gürel halk pazarındaki tedbirleri denetledi
Karabük Valisi Fuat Gürel, her hafta cuma günleri kurulan halk pazarındaki tedbirleri denetledi.

Vali Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse ile birlikte cuma pazarında incelemelerde bulunarak, vatandaşlara ve esnaflara sosyal mesafe ile kendi izolasyon bölgelerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan; kapalı pazar yerinde tezgah aralıkları, pazarcıların eldiven ve maske takması, müşterilerin maske takması, vatandaşların ürünleri seçmemesi, müşteri ile pazarcı arasındaki mesafenin korunması, pazar yeri girişlerine dezenfekte sıvıları konulması gibi tedbirleri yerinde inceleyen Vali Gürel, alınan bütün kararların pazar esnafı ile vatandaşların sağlığı için olduğunu ve virüsün yayılmasını önlemek için bu kararların alındığını ifade ederek, herkesin bu kurallara riayet etmesini istedi.

Gürel, kurallara uyulduğu takdirde kısa sürede bu illetten kurtulacağını ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Ayvalık, Karabük, Güncel
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