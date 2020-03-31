Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Gürel, hastaların gözlem altında tutulacağı bölümleri gezdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hastaların gözlem altında tutulacağı bölümleri gezerek bilgi aldı.

31.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:02
Vali Gürel, hastaların gözlem altında tutulacağı bölümleri gezdi
Karabük Valisi Fuat Gürel, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hastaların gözlem altında tutulacağı bölümleri gezerek bilgi aldı.

Vali Fuat Gürel, korona virüs salgını nedeniyle muhtemel hastaları gözlem altında tutmak için KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesinde ayrılan bölümleri gezerek İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Haskul'dan bilgiler aldı. Acil Servis Sarı ve Yeşil Alan ile Müşahede alanını gezen Vali Gürel, hastaların sevk işlemlerinin yapılarak, hastane içerisindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan Acil Triaj çadırında incelemelerde bulundu. Hayatlarını riske atacak kadar fedakarlık yapan, büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Vali Gürel, görevlerinde başarılar diledi. - KARABÜK
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Vali Gürel, hastaların gözlem altında tutulacağı bölümleri gezdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da bir hemşire, erkek olduğu için otobüsü ücretsiz kullanamadı Haberler
İstanbul'da bir hemşire, erkek olduğu için otobüsü ücretsiz kullanamadı
Avustralya’da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi Haberler
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Haberler
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu!
İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haberler
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu Haberler
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu
Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:28: Yurttan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haber 13:27: Doğu Anadolu'da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uymaya devam ediyor - Haber 13:27: Almanya'nın Jena kentinde maske takmak zorunlu oldu - Haber 13:26: Dünya Otizm Farkındalık Gününde İstanbul mavi ışıklarla aydınlatılacak - Haber 13:26: Adalet Bakanı Gül, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber