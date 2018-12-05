Vali Gürel'in Kbü Rektörünü Ziyaret Etti

Karabük
Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat
'ı ziyaret etti.
Polat ile görüştükten sonra kampüsü gezen Vali Gürel, öğrencilerle birlikte yemek yedi.
Gürel, daha sonra yemekhane, Demir Çelik
Enstitüsü, Malzeme Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MARGEM) laboratuvarları, Kamil Güleç
Kütüphanesini inceleyerek, kampüs içerisinde yapımı devam eden inşaatlar hakkında Polat'tan bilgi aldı.
Vali Gürel, yaptığı açıklamada, KBÜ'nün Türkiye
'nin en önemli üniversitelerden biri olduğunu gezdikten sonra anladığını söyledi.
Çok fazla altyapı hazırlığı olduğunu ifade eden Gürel, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden 6 bin 500'e yakın öğrencinin olması da başka bir güzellik. Uluslararası öğrencilerin tercih etmesi, farklı bir altyapıyı gerektirir. Bu manada da üniversitemizin çok iyi bir yerde olduğu anlaşılıyor. Sağ olsunlar, üniversitenin rektörü, diğer yöneticileri ve hocalarımız çok güzel altyapılar hazırlamışlar.
Tüm bunları görme fırsatı bulduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de üniversitemizle beraber Karabük'ümüze ne yapabiliriz, nasıl faydamız olur bunları beraber değerlendireceğiz. Buradaki hocalarımızın akademisyenlik yönünü de kullanarak ilimize katkıda bulunmaya çalışacağız. İnşallah valilik ve üniversite olarak yöremize faydalı olmaya çalışacağız." dedi.
Demir Çelik,Refik Polat,Karabük
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:27