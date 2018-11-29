Vali Gürel'in Kurum Ziyaretleri

29 Kasım 2018 Perşembe 15:57



29 Kasım 2018 Perşembe 15:57

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ile Meteoroloji İl Müdürlüğünü ziyaret etti.Vali Gürel, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahmet Işık'tan, kurumun teşkilat yapısı, vizyonu, misyonu ile Batı Karadeniz Gelişim Planı (BAKGEP) Projesi hakkında bilgi aldı.Daha sonra Meteoroloji İl Müdürlüğünü ziyaret eden Gürel, Meteoroloji Müdürü Ahmet Akıllıer'den idari yapılanma, hizmet binası, personel ve araç durumu, otomatik meteoroloji istasyon ağı, merkez ve ilçelerde ölçülen uzun yıllar meteorolojik değerler, istatistik sonuçları, yapılan etkinlikler, meteorolojik uygulamalar ve tahminlere erişim hakkında detaylı bilgi aldı.Meteorolojik gözlemler ve uydu-radar ürünleri ile sayısal hava tahmin modellerini kullanarak, akıllı cihazlar için geliştirilen, android hava durumu uygulamasını telefonuna indiren Vali Gürel, uygulamanın işleyişi hakkında Akıllıer'den bilgi aldı.