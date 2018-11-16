Vali Gürel, Karabük'ü Havadan Gezdi

Karabük
Valisi Fuat Gürel, Polis
Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünü ziyaret ederek, burada bulunan helikopter ile birlikte kenti havadan gezdi.
Kentte kamu kurum ve kuruluşları ziyaret eden Vali Gürel, bu kapsamda POMEM'i ziyaret eti. POMEM Müdürü Mahmut Karabulut
, Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Bülent Gümüşay ve rütbeli personel tarafından karşılanan Vali Fuat Gürel, eğitimler hakkında bilgiler alarak bir süre sohbet etti.
POMEM Şeref Defteri'ni de imzalayan Vali Gürel daha sonra POMEM'de eğitim amaçlı bulunan polis helikopteri ile havadan Karabük Merkez
ve Safranbolu
ilçeside kısa bir tur atarak kamu binalarını, kanyonları, kristal terası, tarihi ve turistik yerleri bir kez de havadan gezerek inceleme fırsatı buldular. - KARABÜK
Karabük