Vali Gürel, kaymakamlarla video konferans aracılığı ile toplantı yaptı
Karabük Valisi Fuat Gürel video konferans yöntemiyle kaymakamlarla toplantı yaptı.
27.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:08
Karabük Valisi Fuat Gürel video konferans yöntemiyle kaymakamlarla toplantı yaptı.
Gürel, toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grupları"nın çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Kaymakamlara tek tek bağlanan Gürel, yapılan çalışmaları dinledi, yapılması gereken işlemlerle ilgili de talimat verdi.
Gürel, toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grupları"nın çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Kaymakamlara tek tek bağlanan Gürel, yapılan çalışmaları dinledi, yapılması gereken işlemlerle ilgili de talimat verdi.
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Kaynak: AA