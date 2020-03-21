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Vali Gürel, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, koronavirüs salgını nedeniyle muhtemel hastaları gözlem altında tutmak için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayrılan bölümleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

21.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:55
Vali Gürel, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu
Karabük Valisi Fuat Gürel, koronavirüs salgını nedeniyle muhtemel hastaları gözlem altında tutmak için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayrılan bölümleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Haskul tarafından Vali Gürel'e hastane içinde alınan önlemler ve gözlem alanları hakkında bilgiler verildi.

Hastanede gerçekleştirdiği incelemenin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Gürel, "Tedbirlerimizi en üst seviyede tutuyoruz, hastane personelimizin konuya duyarlılığı, eğitimleri ve sağlık ekipmanları noktasında herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Biz ilimizde tedbirleri en üst düzeyde alıyoruz, vatandaşlarımızın temel hijyen kurallarına dikkat etmesini, zorunlu olmadıkça evden çıkmamasını, dışarı çıkıldığında sosyal mesafe kurallarına riayet etmesini rica ediyorum. Sosyal medyada yayılan asılsız haberlere lütfen kimse itibar etmesin" dedi. - KARABÜK
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Kaynak: İHA

Etiketler : Karabük, Güncel

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