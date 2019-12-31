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Vali Gürel, köy muhtarlarını dinledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, merkez ilçeye bağlı köy muhtarlarıyla bir araya gelerek muhtarların şikayet, talep ve önerilerini dinledi.

31.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:32 Vali Gürel, köy muhtarlarını dinledi
Valisi Fuat Gürel, merkez ilçeye bağlı köy muhtarlarıyla bir araya gelerek muhtarların şikayet, talep ve önerilerini dinledi.

Valilik Büyük Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Vali Fuat Gürel'in yanı sıra kurum müdürleri ve köy muhtarları katıldı.

Yatırımcı kurum müdürleri tarafından köylerde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile kurumlar tarafından verilen hizmetler hakkında Vali Gürel ve muhtarlara bilgilerin verildiği toplantıda, kürsüye gelerek bilgilendirmelerde bulunan kurum müdürlerin kurumları ilgilendiren konularda mahalle muhtarlar sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdi.

Muhtarların tüm taleplerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını belirten Vali Gürel, sorunlar ve taleplerle ilgili olarak kurum müdürlerine söz vererek, onların da görüşlerini aldı. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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