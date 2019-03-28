Vali Gürel : " Köylerimizdeki Hizmet Kalitemiz Daha da Artacak"

Kaynak: İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Karabük merkez ve ilçe köylerine dağıtılmak üzere hibe edilen 860 adet çöp konteyneri Karabük İl Özel İdaresine teslim edilmeye başlandı.Geçtiğimiz aylarda kenti ziyaret eden, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatları doğrultusunda 'Karabük İl Özel idaresinin köylerdeki çöpleri daha sağlıklı toplayabilmesi için çöp kamyonu ve çöp konteyneri vereceğiz' sözünün ardından 860 adet çöp konteyneri teslim edilmeye başlandı.Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Vali Fuat Gürel," Geçtiğimiz aylarda İlimizi ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, köylerdeki çöpleri toplamak adına çöp konteyneri ve çöp toplama aracı sözü vermişti ve Bakanımızın talimatıyla 860 adet çöp konteyneri hibe olarak kurumumuza gönderilmeye başlandı. Önümüzdeki haftada diğer konteynerler teslim edilecek. 2 adet çöp toplama aracının teslimi de önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek. Şuanda 7 adet olan çöp toplama aracımızın sayısı da böylelikle 9'a çıkacak ve köylerimizdeki hizmet kalitemiz daha da artacak. Diğer konteynerler de teslim edildiğinde köylerimizin ihtiyaçları doğrultusunda dağıtımı yapılacak" diye konuştu.Vali Gürel ayrıca, bu hizmetlerin yapılmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanına, Milletvekillerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreterine ve Meclis üyelerine teşekkür etti. - KARABÜK