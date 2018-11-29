Vali Gürel, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

29 Kasım 2018 Perşembe 17:22



29 Kasım 2018 Perşembe 17:22

Karabük Valisi Fuat Gürel, merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Gürel, muhtarların, vatandaşın devlete en yakın kapısı olduğunu söyledi.Köylerde yapılan çalışmaların çetelesini çıkartacaklarını ifade eden Gürel, şöyle konuştu:"Elimizdeki imkanlar ölçüsünde bunları adım adım çözmeye çalışacağız. Bunları yaparken sizlerle birlikte yapacağız. Muhtarımız bizim resmi temsilcimiz, resmi muhatabımızdır. Aynı zamanda sizler bizim çalışma arkadaşlarımızsınız. Yapmamız gereken bütün işleri sizlerle planlayacağız ve beraber takip edeceğiz. KÖYDES, 13 senedir devam eden çok büyük ve önemli bir proje, inşallah bundan sonra da devam eder."Toplantıya, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Vali Yardımcıları İsmail Bayata ve Barboros Baran, Karabük Valiliği Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İbrahim Harmanbaşı, Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği Başkanı Enver Kemik, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.