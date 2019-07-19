Haberler» Güncel» Haber

Vali Gürel, öğrenci toplulukları temsilcileri ile bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte öğrenim gören ve farklı ülkelerden gelen öğrencilerin temsilcileri ile bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

19.07.2019 12:41 Vali Gürel, öğrenci toplulukları temsilcileri ile bir araya geldi
Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte öğrenim gören ve farklı ülkelerden gelen öğrencilerin temsilcileri ile bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde gerçekleştirilen proğrama Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Bayata, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenci toplulukları temsilcileri katıldı.

Sohbet ortamında gerçekleşen programda öğrenci topluluklarının temsilcileri kendilerinin ve temsil ettiklerin ülke vatandaşlarının yaşadıkları sorunları dile getirirken, Vali Gürel de yaşanılan sorunların halledilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Safranbolu, Jandarma, Karabük, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:32   Van'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyor
14:31   Madde Bağımlılığı ile Mücadele Merkezi için protokol tamam
14:31   KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı
14:31   Vali, Dr. Ozan Balcı'dan emniyet kemeri takın çağrısı
14:30   Şehit aileleri ve gaziler Sahil Güvenlik Komutanlığının etkinliğinde buluştu
14:30   DHA DIŞ- Yeni Zelanda'da doğalgaz patlaması: 6 yaralı
14:30   Boyd ilk antrenmanına çıktı