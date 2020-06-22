Vali Gürel Safranbolu'da incelemede bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Gürel Safranbolu'da incelemede bulundu
22.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:01
Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile birlikte korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır ziyaretçilerinden yoksun olan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu Tarihi Çarşı bölgesini gezen Vali Gürel, çarşı esnafına hayırlı, bereketli kazanç dileğinde bulunarak maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını, işyerlerini Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu kurallara uygun hale getirmeleri yönünde telkinlerde bulundu.

Karabük merkez mahallelerinde de bir gezi yapan Vali Gürel, maskesiz gezen vatandaşlara uyarılarda bulunarak maske dağıttı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Safranbolu, Karabük, Fatih, Güncel, Haber

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