Vali Gürel, Safranbolu'da Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Karabük
Valisi Fuat Gürel, Safranbolu
ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Gürel, Safranbolu ilçesindeki bir restoranda, belediye ve kamu kurumlarının yetkililerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıda, mahalle ve köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.
Toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşa hizmet götürme noktasında muhtarların kamu idarecileri ile vatandaş arasında önemli bir işlev gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:
"Son yıllardaki KÖYDES ödenekleriyle, kaymakamlarımızın, il genel meclisi üyelerimizin gayretleri ve özel idare kaynaklarıyla çok güzel başarılar elde edildi. Sizler hem demokrasinin beşiği, aynı zamanda da en ücra köşedeki vatandaşımızsınız. Devletle vatandaş arasındaki bağı kuran makamlar sizlersiniz. Bundan sonraki süreçte de sizlerle olan münasebetlerimizi sıcak tutup sizler vasıtasıyla vatandaşlarımızın sorunlarını çözme noktasında bizlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz."
Toplantıya, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, 125. Jandarma
Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen
, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, il genel meclis üyeleri, Safranbolu Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ragıp Tunç da katıldı.
Karabük,Safranbolu
01 Aralık 2018 Cumartesi 20:20