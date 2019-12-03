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Vali Gürel sağlık kuruluşlarını inceledi

Karabük Valisi Fuat Gürel beraberinde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ile birlikte 5000 Evler Cumhuriyet, Bahçelievler aile sağlığı merkezleri, İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) ziyaret...

03.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:01Vali Gürel sağlık kuruluşlarını inceledi
Valisi Fuat Gürel beraberinde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ile birlikte 5000 Evler Cumhuriyet, Bahçelievler aile sağlığı merkezleri, İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi doktorları Uzman Dr. Özge Aksoy Karaağaç, Dr. Tuba Kutlugün, Dr. Tolga Kutlugün ve Ertan Ergin, Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi doktorları Dr. Murat Dağdeviren, Dr. Sebiha Daylak Dağdeviren, Dr. Rabia Danış Öztürk ve Dr. Erhan Öztekin'den vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Vali Gürel, sıra bekleyen hastalara geçmiş olsun temennisinde bulunarak, aile sağlığı merkezleri doktorlarına ve görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

5000 Evler İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binasında da incelemelerde bulunan Vali Gürel, devam eden "İleri Yaşam Desteği" eğitimini ziyaret ederek İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan bilgi aldı.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde de incelemelerde bulunan Gürel, yetkililerden bilgi alarak sağlık kuruluşlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerini tamamladı. - KARABÜK

Ahmet Sarı, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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