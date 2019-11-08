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Vali Gürel Soğuksu Mahallesi'ni ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, mahalle muhtarlarına ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan Aile Sağlığı Merkezlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerine Soğuksu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yavuz ve Soğuksu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek devam etti.

08.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:13 Vali Gürel Soğuksu Mahallesi'ni ziyaret etti
Valisi Fuat Gürel, mahalle muhtarlarına ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan Aile Sağlığı Merkezlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerine Soğuksu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yavuz ve Soğuksu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek devam etti.

İlk olarak Soğuksu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yavuz'u muhtarlık ofisinde ziyaret ederek Soğuksu Mahallesi'nin sorunlarını ve muhtarlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Gürel, Muhtar Yavuz'a çalışmalarında başarılar diledi.

Soğuksu ASM ziyaretinde Dr. Hilmi Bayramgil ve Dr. Murat Dinçer'den vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgiler alan Vali Gürel, Aile Sağlığı Merkezi doktorlarına ve görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Mahalle esnafını da ziyaret eden Vali Gürel, esnafa hayırlı işler dileyerek, bol, bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Ziyaretlerde Vali Gürel'e; Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Sedat Özdemir'in eşlik etti. - KARABÜK

Hüseyin Yavuz, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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