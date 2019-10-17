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Vali Gürel ve Milletvekillerin Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel ile Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek sağlık alanında Karabük'te sürdürülen ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

17.10.2019 15:18Vali Gürel ve Milletvekillerin Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaret
Karabük Valisi Fuat Gürel ile Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek sağlık alanında Karabük'te sürdürülen ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan Karabük'ün sağlık alanındaki ihtiyaçları, talepleri, uzman hekim ihtiyaçları, tıbbi cihaz ve ödenek talepleri hakkında destek isteyen Vali Gürel ve Milletvekilleri, Eskipazar Devlet Hastanesinin taşınma süreci, mevcut binanın çevresinde alınacak önlemler, yapılacak faaliyetler ve Karabük Üniversitesinin Sağlık Bakanlığına devretmek istediği Sosyal Bilimler MYO binası hakkında görüşmelerde bulundular. - KARABÜK

Güncel

Kaynak: İHA

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