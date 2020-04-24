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Vali Güzeloğlu, 23 Nisan'ı eşiyle birlikte İstiklal Marşı okuyarak kutladı

Vali Güzeloğlu, 23 Nisan'ı eşiyle birlikte İstiklal Marşı okuyarak kutladıDİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte İstiklal Marşı okuyarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

24.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:06
Vali Güzeloğlu, 23 Nisan'ı eşiyle birlikte İstiklal Marşı okuyarak kutladı
DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte İstiklal Marşı okuyarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Diyarbakır'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları koronavirüs salgını nedeniyle evlerde yapıldı. Türkiye genelinde kutlamaların yapıldığı saat 21.00'de, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu da ellerinde Türk bayraklarıyla oturdukları konutun önünde İstiklal Marşı okuyarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Vali Güzeloğlu, gün içerisinde Diyarbakır'daki binlerce çocuğa ulaştıklarını belirterek, onların 23 Nisan heyecanına ortak olduklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, 23 Nisan’ı eşiyle birlikte İstiklal Marşı okuyarak kutladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Basri Güzeloğlu, 23 Nisan, Güncel , Haber
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