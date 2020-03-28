Vali Güzeloğlu başkanlığında Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm illerde oluşturulan Pandemi Kurulu, Diyarbakır'da Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapıldı.
28.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm illerde oluşturulan Pandemi Kurulu, Diyarbakır 'da Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm illerde koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan Pandemi Kurulu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında bir araya gelerek alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Sosyal mesafe gözetilerek yapılan toplantıya Güzeloğlu'nun yanı sıra bilim insanları ve sağlık kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda kent genelinde uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler tartışıldı. - DİYARBAKIR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm illerde koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan Pandemi Kurulu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında bir araya gelerek alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Sosyal mesafe gözetilerek yapılan toplantıya Güzeloğlu'nun yanı sıra bilim insanları ve sağlık kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda kent genelinde uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler tartışıldı. - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel