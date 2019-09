Vali Güzeloğlu'dan ilaçlama birimine ziyaret

Vali Güzeloğlu'dan ilaçlama birimine ziyaretDİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı ilaçlama birimini ziyaret etti. Sabah saatlerinde ilaçlama biriminde çalışan personelleri ziyaret eden Güzeloğlu, personellerle tek tek tokalaşarak yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Güzeloğlu, "Biz belediyeciliği hayatın her alanında insanımızın başta sağlığı olmak üzere beklentilerini karşılamak, onlara yaşanabilir bir belde, çevre, mahalle sunmak ve her türlü özellikle sağlıkla ilgili riskleri yok etmek olarak düşünüyoruz" dedi.Çocukların ve vatandaşların sağlığı konusunda çok önemli değerlendirmelerde bulunan Güzeloğlu, "Bu noktada büyükşehir belediye başkanlığımız çerçevesinde sizlerin alandaki emeği ve gayreti çok önemli ve değerlidir. Özellikle çocuklarımız ve çocuklarımızdan başlayarak bütün yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı da bizim için çok önemlidir. Bazı zararların erken mücadele ve müdahale sonrasında şüphesiz bu noktada her hangi bir riski kalmıyor. Ama mücadeleyi ve müdahaleyi geciktirirseniz başta en değerli varlıklarımız olan çocuklarımız olmak üzere değerli hemşerilerimizin özellikle zararlara karşın bir riski bulunuyor. Sizler açık alanlarda ve bulaşıcı riski olan alanlarda, birikinti, su ve benzeri noktalarda bu tip riskleri ciddi bir emekle inşallah ortadan yok edeceksiniz. Sizlerin her bir kullandığınız materyaller ve ekipler Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği insan ve çevre sağlığı için kabul ettiği araçlar ve ilaçlardır. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Çünkü bir mücadeleyi yaparken, doğanın dengesini bozmak ve mevcut yapısı içerisinde çevreye zarar vermekte geçmişteki gibi hiç kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Şüphesiz burada sınırları belirlerken dünya sağlık örgütünün belirlediği ve bize izin verdiği hem araçlar, hem ilaçlar hem de ekipmanları kullanıyoruz. Bunu özellikle altını çiziyorum. Bu arada sizlerin sağlığı da bizim için çok önemlidir. Tıpkı buradaki gibi sizlerin de bu mücadeleyi yaparken sizlerin bir zarar görmemesi de benim için çok önemlidir. Koruyucu sağlık tedbirleri ve sizlerin de sağlığını koruyacak önlemlerimiz sürüyor" diye konuştu.Güzeloğlu, açıklamasının ardından personellerle hatıra fotoğraflı çektikten sonra bölgede ayrıldı.