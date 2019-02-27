Vali Güzeloğlu, Ergani'de İncelemelerde Bulundu

Diyarbakır
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
, Ergani
ilçesini ziyaret etti. Vali Güzeloğlu
, Kaymakam Hüseyin Sayın
ile makamında görüşerek, ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Güzeloğlu daha sonra Ergani Bekir Aral Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda kanaat önderleri, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda da muhtarlarla bir araya geldi.
Ziyaretlerinde Güzeloğlu'na, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre
, Jandarma
Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu
da eşlik etti.
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Kaynak: AA