Vali Güzeloğlu: Geçmişte Terör Örgütüne Kaynak Aktaran Belediyeler Vardı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kaymakamlığın organizasyonu ile şehit yakınları, törenle umreye uğurlandı. Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu , geçmiş dönemde belediyelerin terör örgütünün emrinde olduğunu ve teröre kaynak aktardığını belirterek, "Atanan Kaymakam arkadaşlarımız ve kayyumlarımız herkese ve şüphesiz milletimize bu kaynakları tahsis ettiler" dedi.Bismil Kaymakamlığı'nın organizasyonuyla ilçede yaşayan bazı şehit yakınları, umreye gönderildi. Havalimanın düzenlenen uğurlama törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel , İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır , Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar ve umreye gidecek olan şehit yakınları katıldı.Törende konuşan Vali Güzeloğlu , uğurlanan şehit yakınlarına, sağlıklı dönmeleri temmenisinde bulundu, ibadetlerinin hayırlı olmasını diledi. Belediyelerin geçmiş dönemlerde terör örgütünün emrinde olduğunu ve teröristlere kaynak aktardığını belirten Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:"Belediyelerimizi biliyorsunuz; geçmişte milletin hizmetinde olması gereken, devletin kaynaklarıyla sizlere hizmet etmesi gereken belediyeler; terör örgütünün emrinde ve hainlere kaynak aktaran ve destek veren belediyeler oldu. Atanan kaymakam arkadaşlarımız ve kayyumlarımız herkese ve şüphesiz milletimize bu kaynakları tahsis ettiler. Bugün Diyarbakır , Bismil gibi bütün belediyelerimiz hem o çevreyi güzelleştirdi, hem de yaklaşık 40- 50 yıldır yapılamayan hizmetleri insanımıza yaptılar. Bugün Diyarbakır olsun, Bismil olsun, bütün ilçelerimiz olsun, bir çiçek bahçesi, adeta her yanıyla insana zevk veren bir yaşam alanı haline geldi. Şüphesiz bu hizmetlerin yanında da özellikle şehit ailelerimiz bizim başımızın tacı. Her an ve her zaman biz sizin emrinizde ve hizmetinizdeyiz. Çünkü sizler gibi böylesi büyük bir fedakarlığı temsil eden, asil duruşu sergileyen bu aileler bizim en büyük emanetimiz ve mesuliyetimizdir."Uğurlama töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.- Diyarbakır