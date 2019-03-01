Vali Güzeloğlu, Kulp'ta

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Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kulp ilçesini ziyaret etti.Vali Güzeloğlu'nu Kulp'ta Belediye Başkan Vekili Kaymakam Fatih Dülgeroğlu ve kurum müdürleri karşıladı.Kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya gelen Güzeloğlu, 2 yılda ilçede çok güzel yatırımların gerçekleştirildiğini, el ve güç birliğiyle ama en önemlisi gönül birliğiyle hizmet etme ve hayır duası alma noktasında çok önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi.Hizmet kervanının devam edeceğini ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:"Hizmet hiçbir zaman bitmeyecek. İnsanın olduğu her yerde daima beklenti olur. Daha iyiye daha güzele doğru bir istek olur. Bu da normaldir, hakkıdır da her insanın daha iyiyi istemek, daha güzel şekilde yaşamak. Devlet bunun için vardır. Bizim çabamız da bu."Dülgeroğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Sabaz tarafından ilçede son iki yılda yapılan hizmetlerle ilgili sunum yapıldı.Daha sonra Güzeloğlu, esnafı ziyaret etti.Ziyarette, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu da yer aldı.