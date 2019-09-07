Haberler» Güncel» Haber

Vali güzeloğlu'na destek ziyareti

07.09.2019 23:21 Vali güzeloğlu'na destek ziyareti


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:30   Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
00:25   Spor hamit altıntop'un maç sonundaki açıklamaları
00:14   Sivas'ta "100 Yılın Hikayesi" defilesi
00:07   Spor cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, a milli takımın soyunma odasını ziyaret etti
00:02   Bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
00:02   GÜNDEM ÖZETİ / 8 Eylül 2019
00:01   Sivas'ta, '100 yılın hikayesi' adlı kıyafet defilesi