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Vali Güzeloğlu'ndan Dicle Elektrik'e teşekkür belgesi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 2019 yılında istihdama katkısından dolayı Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel'e teşekkür belgesi verdi.

21.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:33Vali Güzeloğlu'ndan Dicle Elektrik'e teşekkür belgesi
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 2019 yılında istihdama katkısından dolayı Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel'e teşekkür belgesi verdi.

Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün 2019 yılı değerlendirme toplantısı Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda yapıldı. İl Müdürlüğü'nün 2019 yılına ait faaliyetlerini içeren sunumunun ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından il genelinde istihdama en çok katkı sağlayan 5 şirkete birer teşekkür belgesi verildi.

Dicle Elektrik adına Karagüzel teşekkür belgesini aldı

2019 yılında Diyarbakır'daki istihdama katkısından dolayı teşekkür belgesi almaya hak kazanan şirketlerden biri de Dicle Elektrik oldu. Diyarbakır'ın yanı sıra Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren ve 7 bin 200 çalışanı ile bölgenin en büyük özel şirketi olan Dicle Elektrik adına teşekkür belgesini Genel Müdür Murat Karagüzel aldı.

Diyarbakır'da 2 bin çalışan hedefi

'Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde ülke genelinde başlatılan istihdam seferberliği 2019 kapsamında ilimiz istihdamına sunduğunuz katkıdan dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim' yazan belgeyi verirken Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Karagüzel'e şirketin 2020 istihdam hedefini sordu. Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel ise, "Bölge genelindeki 6 ilde 7 bin 200 çalışanımız var. Hedefimiz bu yıl Diyarbakır için çalışan sayısını 2 binin üzerine çıkarmaktır" yanıtını verdi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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