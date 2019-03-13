Vali Güzeloğlu'ndan, Hazro İlçesine Ziyaret

Diyarbakır
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
, Hazro
ilçesini ziyaret etti. Vali Güzeloğlu
, kanaat önderleri, ardından muhtarla ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Güzeloğlu, insanın her şeyin iyisine ve güzeline layık olduğunu, herkesin görevinin insana hizmet etmek olduğunu söyledi.
"Birlik ve beraberlik içinde bu vaziyeti sergileyelim. Çünkü insan Cenab-ı Allah'ın yarattığı en şerefli varlıktır ve insan her şeyin iyisine ve güzeline layıktır. Bu salonda bulunan hepinizin ve hepimizin görevi insana hizmet etmektir, millete hizmet etmektir. İşimiz bu. Millete hizmet etmek. Peki, o zaman hizmeti nasıl yapacağız?" diyen Güzeloğlu, millete değer vererek, hizmet ettiklerini belirtti.
Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter
Yardımcısı Mehmet Ali Sabaz da ilçede yapılan hizmetleri aktardı.
Ziyarete, Jandarma
Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre
ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan
da eşlik etti.
Diyarbakır, Hazro, Basri Güzeloğlu, Güncel
Kaynak: AA