Vali Harput'un cezası belli oldu...6 yıl ceza alan Harput adliyeden gülerek çıktı

06 Aralık 2018 Perşembe 17:12



06 Aralık 2018 Perşembe 17:12

Vali Harput'un cezası belli oldu...6 yıl ceza alan Harput adliyeden gülerek çıktıBURSA - Bursa'da aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu duruşmada karar verildi. Örgüt yöneticiliğinden yargılanan Vali Harput örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 60 sanıklı FETÖ dosyasında sona gelindi. Mahkeme heyeti örgüt yöneticiliğinden yargılanan Şahabettin Harput'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Harput cezası onanana kadar yaşadığı Ankara ilinden dışarı çıkamayacak. Kararı duyan Harput duruşma bittikten sonra eşi ve avukatıyla birlikte adliyeden gülerek ayrıldı.