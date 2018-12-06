Vali Harput'un cezası belli oldu...6 yıl ceza alan Harput adliyeden gülerek çıktı
BURSA - Bursa'da aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu duruşmada karar verildi. Örgüt yöneticiliğinden yargılanan Vali Harput örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 60 sanıklı FETÖ dosyasında sona gelindi. Mahkeme heyeti örgüt yöneticiliğinden yargılanan Şahabettin Harput'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Harput cezası onanana kadar yaşadığı Ankara ilinden dışarı çıkamayacak. Kararı duyan Harput duruşma bittikten sonra eşi ve avukatıyla birlikte adliyeden gülerek ayrıldı.
Bursa,Harput,Şahabettin Harput
06 Aralık 2018 Perşembe 17:12