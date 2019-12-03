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Vali İbrahim Akın Açıklaması

Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bedensel Engelliler Derneği üyelerini ağırlayan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, engellerin iyi bir eğitimle aşılacağını söyledi.

03.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:39Vali İbrahim Akın Açıklaması
Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bedensel Engelliler Derneği üyelerini ağırlayan Valisi İbrahim Akın, engellerin iyi bir eğitimle aşılacağını söyledi.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarete Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan ve dernek yönetim kurulu katıldı. Engellerin iyi bir eğitimle aşılabileceğini ve yürütülen çalışmalarla engellileri sosyal hayatın içinde tutmayı arzu ettiklerini belirten Vali İbrahim Akın, "1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından Uluslarararası Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. Amaç, engelli kardeşlerimizin sorunlarının gündeme taşınması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve onlara daha yaşanabilir bir ortam hazırlanmasıdır. Dünyada ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, insana yaptığı yatırım ve hizmetlerle ölçülüyor. Devletimiz de son yıllarda yaptığı kanuni düzenlemelerle engellilerimizin sosyal ve ekonomik hayata aktif olarak katılmalarını ve topluma daha kolay adapte olmalarını hedeflemiştir" dedi. - KIRŞEHİR

Dünya Engelliler Günü, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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