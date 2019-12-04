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Vali İbrahim Akın Açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Dünya Engelliler günü programında konuşan Vali İbrahim Akın, "Engelli vatandaşlarımız, aklı ve kabiliyeti oranında kendini her alanda gösteriyor"dedi.

04.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:06Vali İbrahim Akın Açıklaması
KIRŞEHİR (İHA) – 'de Dünya Engelliler günü programında konuşan Vali İbrahim Akın, "Engelli vatandaşlarımız, aklı ve kabiliyeti oranında kendini her alanda gösteriyor"dedi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, daire müdürleri, engelli yurttaşlarımız ve aileleri katıldı.

Engelliler tarafından kendi yaptıkları eserlerin yer aldığı 'Engelsiz Resim Sergisinin' gezilmesi ile başlayan programda konuşan Vali Akın, "Engelli vatandaşlarımızın evlerine kapanmak yerine aklı ve kabiliyetleri oranında her alanda var olduklarını cesurca gösterebildiklerini, spordan-sanata, ekonomiden-kültüre ve eğitime kadar her alanda önemli başarılara imza atıyorlar" diye konuştu.

Engelliler tarafından hazırlanan ve katılımcılardan büyük beğeni toplayan gösterilerin ardından program, düzenlenen afiş ve resim yarışmalarında dereceye girenlere öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Öte yandan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca; 03 Aralık 2019 günü Dünya Engelliler Günü kapsamında, "Aramızda Hiçbir Engel Yok" sloganıyla engelli vatandaşların sosyal yaşamdaki varlıklarına varması maksadıyla Vahide Hüseyin Karahan Eğitim Uygulama Okulunda ziyaret gerçekleştirdi. - KIRŞEHİR

Dünya Engelliler Günü, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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