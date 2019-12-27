Haberler » Güncel » Vali İbrahim Akın Açıklaması - Haber

Vali İbrahim Akın Açıklaması

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Eğitim Danışma Kurulu Toplantısında eğitim durumunu değerlendirdi.

27.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:26 Vali İbrahim Akın Açıklaması
Valisi İbrahim Akın, İl Eğitim Danışma Kurulu Toplantısında eğitim durumunu değerlendirdi.

Valilikte düzenlenen toplantıya; Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Adnan Kayık, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket , ilçe milli eğitim müdürleri ve eğitim camiası yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, toplantının Kırşehir'de eğitim durumunu değerlendirmek ve bu konu hakkında istişarelerde bulunmak üzere düzenlendiğini söyledi.

Kırşehir'de eğitim ile ilgili yürütülen çalışmaları önemsediklerini, tespit edilen eksiklikler varsa gidermek için eğitim idarecileri ile sürekli koordineli halde bulunduklarını belirten Vali Akın, "Kırşehir, eğitimde ülkemizde önde gelen illerden birisidir. İlimizdeki eğitim kalitesini daha da yükseltmek için çalışmalarımız var. Eğitim durumuna el atacak, eksiklikleri görecek, eğitim kalitemizi daha iyi noktalara nasıl getiririz konuları üzerine değerlendirme yapacağız. Eğitimde geride olduğumuz alanları da tespit ederek, bu konuları geliştirmek için gereken çalışmaları yürüteceğiz"dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'in eğitim durumu ile sunum yaparak bilgiler verdiği toplantı, yapılan değerlendirme ve Kırşehir'de eğitim kalitesinin daha ileri nasıl taşınacağına dair yapılan fikir alış-verişi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Karadeniz, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:00   Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem (1) - Haber
11:00   Bilecik'te halk eğitim ve mesleki eğitim merkezi müdürleri toplantısı - Haber
10:59   "Mehmet Akif'in en büyük şiiri kendi hayatıdır" - Haber
10:59   flaş - Haber
10:54   Elazığ'daki 4.9 deprem, okullar tatil edildi - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
10:13   Son dakika: Elazığ'da yarım saat içerisinde 4 deprem meydana geldi - Haber
09:53   Yiyecek bulamayan kurt köye indi - Haber
09:51   Yemek kokusu alan fil, piknik alanını karıştırdı - Haber
09:26   Van, Hakkari ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi - Haber
27.12.2019 11:09:14