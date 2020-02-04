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Vali İbrahim Akın Açıklaması

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kesici takım fabrikası Oralsan'da incelemelerde bulundu.

04.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:14Vali İbrahim Akın Açıklaması
Valisi İbrahim Akın, kesici takım fabrikası Oralsan'da incelemelerde bulundu.

Kesici ve delici takım aletleri sektörünün önde gelen üretici firmaları arasında yer alan Oralsan Kesici Takım Fabrikasını ziyaret eden Vali Akın, Oralsan Genel Koordinatörü Mete Göknel ve İmalat Sorumlusu Hüseyin Deveci'den bilgiler aldı.

Fabrikayı gezerek ürünleri inceleyen Vali Akın, "Oralsan, verimli ve kaliteli üretimi ile Kırşehir ekonomisine katkı sağlayan ve istihdam oluşturan önemli işletmelerimizden birisidir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üretimini yurtiçinin yanı sıra yurtdışına da pazarlayan Oralsan fabrikası ülkemiz ekonomisine de katkı sağlamaktadır" dedi.

Ziyaret, fabrikayı gezerek ürünlerin imal aşamasını yerinde görülmesi ve yetkililerden bilgiler alması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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