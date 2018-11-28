Vali İbrahim Akın: "Muhtarlar, Vatandaşın Devlete En Yakın Kişisidir"

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:55



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:55

Vali İbrahim Akın, muhtarlarla yaptığı toplantıda muhtarların vatandaşın devlete en yakın kişisi olduğunu söyledi.Özel bir otelde gerçekleşen muhtarlar toplantına; Vali İbrahim Akın'ın İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, ilgili kurum amirleri, merkez ilçe mahalle ve köy muhtarları katıldı.Toplantıda konuşan Vali Akın, muhtarların idari yapı içerisinde, vatandaşın devlete en yakın kapısı olan kişiler olduğunu söyledi. Muhtarların, halkın talep ve sorunlarının üst mercilere iletilmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Vali İbrahim Akın, "Demokrasimizin yapıtaşlarından birisi olan muhtarlarımız, bulundukları köy veya mahallelerin ihtiyaçlarının tespiti ve yetkili mercilere iletilmesinde aracılık vazifesi ifa etmektedir. Muhtarlarımızın da yaptıkları hizmetin öneminin farkında olarak görevlerini ifa ettiğini düşünüyorum. Bugünkü bu toplantıda da sizlerden gelecek olan talepleri ve çözüm bekleyen sorunları ilgili kurum amirleri ile değerlendirmeye çalışacağız. Amacımız, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır" dedi.Toplantı, Vali Akın'ın muhtarların talep ve sorunlarını dinlemesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR