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Vali, kadına şiddet panelinde cep telefonu numarasını paylaştı

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' panelinde, salonu dolduran kadınlara şahsi cep telefonu numarasını vererek, yaşadıkları sorunların çözümünde yardımcı olacağı sözünü verdi.

25.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:24Vali, kadına şiddet panelinde cep telefonu numarasını paylaştı

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' panelinde, salonu dolduran kadınlara şahsi cep telefonu numarasını vererek, yaşadıkları sorunların çözümünde yardımcı olacağı sözünü verdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce düzenlenen panele müdürlük bünyesinde çalışan kadınların yanında, Türk Kadınlar Birliği ve Kadınlar Derneği ile çeşitli sevil toplum kuruluşlarına üye kadınlar ve kadın avukatlar katıldı. Panelin açılışında konuşan Vali Günaydın, yılın her anında her zaman şiddetin önlenmesi için üzerlerine düşeni yapmak zorunda olduklarını söyledi. Vali Günaydın, "Devletimiz bu konuyla ilgili yasal düzenlemeleri yapıyor ve yapmaya devam edecek. Bizim bu sorunu önlememiz için güçlü ailelere ve güçlü topluma ihtiyacımız var. Güçlü aile oluşması için anne ve babalara büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın yetiştiği ortam çok önemli. Eğer biz çocuklarımızı sevginin, saygının, hoşgörünün, merhametin yoğun yaşandığı bir ortamda yetiştirirsek onlara bu güzel özellikleri verirsek bu sorunu çözeriz diye umuyorum" diye konuştu.

Vali Günaydın, konuşmasının sonunda salonu dolduran kadınlara, kendi özel cep telefonu numarasını vererek, yaşadıkları sorunların çözümü noktasında yardımcı olacağı sözünü verdi. Vali Günaydın, "Yaşadığınız tüm olumsuzluklarda beni arayabilirsiniz" dedi. Vali Günaydın, daha önce muhtarlar ve şehit ailelerine de cep telefonu numarasını vermişti.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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