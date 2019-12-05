Haberler » Güncel » Vali Kaldırım, Baskil'i ziyaret etti kanyonları inceledi - Haber

Vali Kaldırım, Baskil'i ziyaret etti kanyonları inceledi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Baskil ilçesinde çeşitli temaslarda bulunup yeni keşif Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarında inceleme yaptı.

05.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:03Vali Kaldırım, Baskil'i ziyaret etti kanyonları inceledi
Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ilçesinde çeşitli temaslarda bulunup yeni keşif Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarında inceleme yaptı.

Baskil ilçesine giden Vali Çetin Oktay Kaldırım, Kaymakam Oğuz Cem Murat ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat'la ilçe de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra yeni keşif edilen ve turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen "Saklıkapı" ve " Karaleylek" kanyonlarına geçen Vali Kaldırım, Kumlutarla köyünde yapılması planlanan iskele alanını da inceledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na da giden Kaldırım, ardından esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. - ELAZIĞ

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Baskil, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:12 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 94'üncü gününde - Haber
12:12 Doğanşehir'de otomobil devrildi: 1 yaralı - Haber
12:12 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
12:11 Şişli'de Libyalı turist bacağından bıçaklandı - Haber
12:06 Başkan Sabırlı'den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
5.12.2019 12:17:47