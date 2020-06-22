Vali Kaldırım'dan ilk ziyaret Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasına

Vali Kaldırım'dan ilk ziyaret Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasınaSAKARYA Valiliği görevine atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, göreve başladıktan sonra ilk olarak Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ü ziyaret etti.

22.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:31
Vali Kaldırım'dan ilk ziyaret Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasına
SAKARYA Valiliği görevine atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, göreve başladıktan sonra ilk olarak Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ü ziyaret etti.
Valiler Kararnamesi sonrasında Elazığ'dan Sakarya'ya atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'daki ilk ziyaretini Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Arifiye'de yaşayan babası Asım Safitürk ve ailesine gerçekleştirdi. Ziyarete Vali Kaldırım'ın yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu da katıldı. Ziyaret sonrasında Vali Çetin Oktay Kaldırım, Asım Safitürk'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ettikten sonra Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün mezarına ziyarette bulunup, dua etti. Vali Kaldırım’dan ilk ziyaret Şehit Kaymakam Safitürk’ün babasına

Kaynak: DHA

Etiketler: Muhammet Fatih SAFİTÜRK, Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Güncel, Haber

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