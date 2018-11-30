Vali Kaldırım Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım
, muhtarlarla bir araya geldi.
Kültürkpark Mamüratül Aziz Salonunda gerçekleşen toplantıda 199 mahalle ve merkez köy muhtarı ile bir araya gelen Kaldırım, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.
Kaldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşın devletin varlık sebebi olduğun belirtti.
Vatandaşın her şeyin en iyisine layık olduğunu ve hizmet noktasında muhtarların önem taşıdığını ifade eden Kaldırım, şöyle konuştu:
"Sizler devletimiz ile vatandaşımız arasında köprü vazifesi yapıyorsunuz. Devletimizin çok önemli sorumluluklar yüklediği ve milletimizin gönlünde taht kurmuş bir müesseseyi temsil ediyorsunuz. Muhtarlarımız tarihten gelen bu güçlü sorumluluğun yanı sıra son dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın kendilerine verdiği önem ve kıymetle en üst düzeyde muhatap bulmuş, sorunları çözülmüş, hak ve statüleri son derece üst düzeye çıkarılmıştır."
Kaldırım, muhtarların mahalle ve köylerine ilişkin ilettikleri sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi için ilgili müdürlere talimat verdi.
Mehmet Çetin,Elazığ,Oktay Kaldırım