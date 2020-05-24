Vali Kaldırım, salgınla mücadelede aktif rol alan ekiplere ikramda bulundu

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sahada aktif çalışan tüm ekiplere baklava, çikolata ve kolonya ikramında bulunuldu.

24.05.2020 20:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:55
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sahada aktif çalışan tüm ekiplere baklava, çikolata ve kolonya ikramında bulunuldu.
Vali Kaldırım, Kovid-19 salgını ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları ile vefa sosyal destek grubu, emniyet, jandarma, AFAD, Türk Kızılay ve UMKE ekiplerine Ramazan Bayramı dolayısıyla jest yaptı.
Kaldırım'ın talimatı üzerine görevlendirilen ekipler, fedakarca görev yapan Fethi Sekin Şehir ve Fırat Üniversitesi Hastanelerindeki sağlık çalışanları ile 156, 155 ve 112 çağrı merkezinde görevli personele baklava, çikolata ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı.
Ayrıca ekipler, yol kontrol noktalarında görev yapan emniyet ve jandarma ekiplerini de ziyaret ederek ikramda bulundu. Vali Kaldırım, salgınla mücadelede aktif rol alan ekiplere ikramda bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Jandarma, Elazığ, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Haber
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Afyonkarahisar’da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Haziran’a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Haber
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı Haber
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Haberler››Güncel››Vali Kaldırım, salgınla mücadelede aktif rol alan ekiplere ikramda bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:50: AKSARAY Çekirdek çitleyip otomobille gezerken polise yakalandılar - Haber 20:49: Kaymakam Koşal, polis ve jandarma ile bayramlaştı - Haber 20:49: Osmaniye'de vatandaşın kömbe ikramı çağrısına polis kayıtsız kalmadı - Haber 20:47: Günün Özeti - Haber 20:46: Kula'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağın tadını çıkardı - Haber 20:05: Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi - Haber 18:27: Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti - Haber 17:18: Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti - Haberler 17:14: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu - Haberler 17:10: Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi - Magazin