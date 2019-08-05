Haberler» Güncel» Haber

Vali Kaldırım, yaralı Teğmeni ziyaret etti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan ve memleketi Elazığ'a sevk edilen Teğmen Kadir Gür'ü hastanede Vali Çetin Oktay Kaldırım ziyaret etti.

05.08.2019 13:45 Vali Kaldırım, yaralı Teğmeni ziyaret etti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan ve memleketi Elazığ'a sevk edilen Teğmen Kadir Gür'ü hastanede Vali Çetin Oktay Kaldırım ziyaret etti.

Önceki gün, Mardin'in Nusaybin ilçesinde şantiye güvenliğini sağlayan askerlere yönelik teröristlerce düzenlenen hain saldırıda Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı şehit oldu, Uzman Çavuş Murat Erginöz ile Teğmen Kadir Gür yaralandı. Çatışmada şehit düşen Kıratlı memleketi Elazığ'da dün son yolculuğuna uğurlandı. Çatışmada yaralanan Elazığlı Erginöz'ün tedavisi Mardin'de sürerken, diğer bir Elazığlı Teğmen Gür ise, dün Mardin'den helikopterle memleketine nakledilerek Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan Gür'ü bugün Vali Çetin Oktay Kaldırım ve eşi Berihan Kaldırım'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Kaldırım çiftine FÜ Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ ile doktorlarda eşlik etti. - ELAZIĞ

Nusaybin, Elazığ, Mardin, Gür, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:25   Şahin, Gastroantep Festivali öncesi sektör temsilcileriyle toplandı
14:25   Antep fıstığı hırsızlarına gözaltı
14:24   Başkan Tarhan, Mezitli'deki dönüşümü anlattı
14:24   Yerli üretime 3 kamu bankasından ivme desteği devam ediyor
14:23   Bebeklerde Pişik Sebebi; Kötü Hijyen ve Sıcak Hava
14:23   Doğu Akdeniz'de öncelikler ve NATO'nun rolü
14:22   Bir tonluk "Paşa" alıcısını bekliyor