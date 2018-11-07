Vali Kamçı'dan Kto'ya Ziyaret

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:32



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:32

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Ticaret Odası (KTO)'naveda ziyaretinde bulundu.Vali Süleyman Kamçı'yı, KTO Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Divanı karşıladı.2016 yılından bu yana yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Vali SüleymanKamçı'ya teşekkür eden Başkan Gülsoy; "Şehrimize, 15 Temmuz gibi zor bir süreçarefesindegeldiniz. Bu sıkıntılı süreçte şehrin güven ve huzuru için mesai mefhumu gözetmeksizin Emniyet Teşkilatımız ve diğer tüm kurum kuruluşlarla yaptığınız özverili çalışmalar için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sizler sayesinde o dönemi en az sorun ve sıkıntıyla atlattık. Ayrıca göreve geldiğiniz andan itibaren halkla iç içe oldunuz, her daim iş dünyasının yanında yer alarak desteklerinizi hiçbir zaman esirgemediniz. Bizler sizi çok sevdik. Rabbim yolunuzu açık etsin;yeni görevinizde, hayatınızda başarılı kılsın inşallah" ifadelerini kullandı.Vali Süleyman Kamçı da; "Vakit gelince, karşılıklı memnuniyet içinde görevden ayrılmak insanı mutlu ediyor. Kayseri'yi, Kayseri insanını çok sevdim, sizler de aynı şekilde teveccüh gösterdiniz. Şehirden mutlu ayrılmak beni gururlandırıyor. Sizlere ve Kayseri'ye gösterdiğiniz yakınlıktan dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.Ziyaretin sonunda Başkan Gülsoy tarafından Vali Kamçı'ya Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetler anısına plaket taktim edildi. - KAYSERİ