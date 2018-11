Vali Kamçı'dan Veda Mesajı

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:14



Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atanan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı , veda mesajı yayımladı. Vali Kamçı , meslek hayatının en güzel yaklaşık 2,5 yılını geçirdiği Kayseri Valiliği görevinden 16 Kasım itibarıyla ayrılacağını, göreve başladığı ilk günden itibaren Kayserililerin sıcak, içten ve samimi duygularını derinden hissettiğini belirtti.Görev süresince hak ve adalet duyguları içinde, halkın her kesimine aynı hizmeti verme gayreti içerisinde olduğunu ifade eden Vali Kamçı, şunları kaydetti:"Çalışma arkadaşlarımla birlikte, mesai kavramı gözetmeksizin, gece-gündüz, hafta sonu ya da tatil günü demeden vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalıştık. Medeniyetleri buluşturan, farklı kültürlerin ve renklerin harmanlandığı Kayseri ve Kayserililerin bizim gönlümüzdeki yeri her zaman ayrı kalacaktır. Göreve başlayışımın ilk günlerinde karşı karşıya kaldığımız 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı tüm Türkiye 'de olduğu gibi meydanları doldurarak, demokrasisine sahip çıkan Kayserili hemşehrilerime bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. O gece vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin bağımsızlığına, demokrasimize ve aydınlık geleceğimize yönelik olarak, ihanet içerisinde bulunan hainlerin, kalleşçe ve kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunmasıyla şanlı tarihimize kara bir leke olarak geçirilmeye çalışılmıştır. Ancak o gece, aziz milletimiz kendi silahını yine kendi milletine doğrultan ihanet içerisindeki bu hainlere karşı göğsünü siper ederek, tankların önüne çıkarak, ardında şanlı tarihine yakışır yeni kahramanlık destanları yazdırmak suretiyle onurlu bir direniş göstermiş ve tarihimize kara bir leke olarak geçirilmek istenilen bu geceyi dünyadaki tüm mazlum milletlere öncü olacak, rehber olacak, ışık tutacak bir kahramanlık destanı, şanlı bir direniş, demokrasiye ve milli birliğe sahip çıkma gecesine çevirmeyi başarmıştır."Vali Kamçı, desteklerini her zaman hissettiği, vali olarak hizmet etme imkanı veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerine teşekkür etti.