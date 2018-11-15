Vali Kamçı Veda Etti

15 Kasım 2018 Perşembe 17:13



15 Kasım 2018 Perşembe 17:13

Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atanan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı için uğurlama töreni düzenlendi.Vali Kamçı, valilik binası önünde düzenlenen törende, il protokolü ve vatandaşlarla vedalaştı.Duygusal anlara da sahne olan törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kamçı, 2,5 yıl önce başlayan Kayseri Valiliği görevinin bugün itibarıyla sona erdiğini söyledi.Yarın valilikten emekli olacağını ve kentten ayrılacağını ifade eden Vali Kamçı, şunları kaydetti:"Bu dönem içerisinde tüm Kayserililere teşekkür ediyorum. Kayserililerin sahiden bu süreçte bize gösterdikleri ilgi ve alaka memnuniyet verici. Siz değerli basın mensuplarının da gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür ediyorum. Kayseri güzel bir kent, Orta Anadolumuzun parlayan yıldızı. Gelişmekte olan bir il ve çok daha hızlı gelişecektir. Ülkemizin en hızlı gelişen illerinden bir tanesi. Kayseri'nin istikbalinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Kayseri'den memnun olarak ayrıldığımı belirtmek istiyorum."