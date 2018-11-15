Vali Kamçı'ya Duygu Dolu Veda Yemeği

Özel bir otelde düzenlenen yemeğine Vali Süleyman Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Ercan Teke ve eşi Sevil Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Selçuk Aygün, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Üniversite rektörleri, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meslek ve odaların yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yoğun bir katılımın yaşandığı ve duygusal anların yaşandığı veda yemeğinde konuşan Vali Kamçı, 2,5 yılı aşkın süredir yürüttüğü Kayseri Valiliği görevinin sonuna geldiğini belirterek, tüm Kayserililerden helallik istedi.

Dünyada hiçbir şeyin baki olmadığını kaydeden ve bir gün Kayseri Valiliği görevinin de son bulacağının bilincinde görevini yürüttüğünü anlatan Vali Kamçı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2,5 yıldan beri, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve doğal, kültürel ve tarihi pek çok zenginliği bünyesinde bulunduran Kayseri'de, siz aziz hemşehrilerime hizmet etme imkânı buldum. Kayseri'de göreve başladığım ilk günden beri, her gün daha ileriye koşan ülkemizin; demokrasi, kalkınma, refah, toplumsal birlik ve bütünlük içinde, tüm vatandaşlarımıza huzurlu bir şehirde yaşama imkanı sunulmasına yönelik çalışmaları geliştirmeye gayret gösterdik. Görev yaptığım dönem içerisinde Kayseri'de tüm alanlarda gösterilen gelişme ve kalkınmanın, artan toplumsal huzur ve refahın, birlik ve bütünlüğün temelinde, tüm hemşehrilerimizin bizim çalışmalarımıza, maddi ve manevi tüm destekleri sağlama gayreti içerisinde olduğunu memnuniyetle müşahede ettim. Malumunuz, Valilik görevi son derece onurlu bir meslek olduğu kadar sorumluluğu da oldukça yüksek olan bir görevdir. İmkânınız ve vaktiniz varken başınızı çevirdiğiniz, görmezden geldiğiniz her bir vatandaşın hakkının ve hukukunun korunamaması ve bunun sonucunda da affedilmeyen tek günah olan kul hakkına girme ihtimalinizin bulunması mesleğimizin ağır yükümlülüklerindendir."

20 yılı aşkın süredir görevinin hakkını vermeye ve kul hakkı yememeye gayret ettiğini ifade eden Vali Kamçı, meslek hayatı boyunca Allah'ın izniyle kendisine bu onurlu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanlarına ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerine teşekkürlerini iletti.

Vali Kamçı için hazırlanmış olan slayt gösterisinde de, Vali Kamçı'nın Kayseri Valiliği görevi süresince geçirmiş olduğu anlardan bazı kesitler davetlilerle paylaşıldı.

Veda yemeğinin sonunda Vali Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı, misafirlerle tek tek vedalaştı.