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Vali Karadeniz Bozkurt'ta halk toplantısı yaptı

KASTAMONU(AA) Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Bozkurt ilçesinde halk toplantısı düzenledi.

27.02.2020 09:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:24Vali Karadeniz Bozkurt'ta halk toplantısı yaptı
KASTAMONU(AA) Valisi Yaşar , Bozkurt ilçesinde halk toplantısı düzenledi.

Karadeniz, Çok Programlı Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sorunları çözmek için çalıştıklarını belirterek, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek tüm konulara imkanlar çerçevesinde en uygun çözümleri bulmaya çalışacaklarını söyledi.
Toplantıda muhtarlar ve vatandaşların soruları kurum amirleri tarafından cevaplandırıldı.

Toplantının ardından şehit ailesi ve ilçedeki ahşap sanayi esnafını da ziyaret eden Karadeniz, ardından ilçeden ayrıldı.

Anadolu Lisesi, Kastamonu, Karadeniz, Güncel

Kaynak: AA

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