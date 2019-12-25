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Vali Karadeniz'den Abana ziyareti

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ı ziyaret etti.

25.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:20 Vali Karadeniz'den Abana ziyareti
Valisi Yaşar , Kaymakamı Tarık Buğra 'ı ziyaret etti.
Kaymakamlık bahçesinde Kaymakam Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu, Emniyet Amir Vekili Vecihi Akgül ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Karadeniz, daha sonra makama geçti.
Kendisine çiçek takdim eden öğrencilerle de sohbet eden Karadeniz, çocuklara hediye verdi.
İlçedeki görevi dolayısıyla Kaymakam Seyhan'a tebriklerini ileten Karadeniz, planlanan yatırım ve projeler hakkında da görüşmelerde bulundu.

Karadeniz, Kastamonu, Seyhan, Abana, Güncel

Kaynak: AA

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